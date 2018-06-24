В городах Казахстана прошли акции протеста против действующей власти.

Акции протеста организовала запрещенное в стране оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана", сообщает "Радио ", передает со ссылкой на .

Полиция задержала десятки участников митингов.

В городе Алматы и столице Казахстана Астане полиция задержала по меньшей мере десять человек. О задержании сообщают и в других городах. Общее количество задержанных не известно.

Движение ДВК созвало митинги через соцсети. Протестующие требуют от властей бесплатного образования для молодежи страны. Правоохранители предупреждали людей не участвовать в этих акциях.

23 июня в Стамбуле 5 млн человек вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже из Республиканской народной партии. Он - главный соперник действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира