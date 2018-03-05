В сети появился список из 103 фамилий кадровых российских военных, которые погибли на Донбассе в 2014 году.

Список разместил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук

«ИС начинает публикацию данных о потерях военнослужащих ВС РФ на Донбассе. 2014 год. «Груз 200″. Будьте вы прокляты. Ни чести, ни совести, ни могил», — написал он.

Позже на сайте ИС появился еще один список, в котором указаны имена 384 российских военных .получивших ранения в боях на Донбассе в конце лета 2014 года.

«Это списки безвозвратных и санитарных потерь личного состава ВС РФ по состоянию на 6 утра 7 сентября 2014 года. То есть действительно на следующий день после подписания Минского протокола, позволившего оккупантам завязать с неудавшимся блицкригом во избежание критических потерь. На тот момент, не считая отпускников, наемников и идейных «борцов с хунтой» из числа своих граждан, Российская Федерация согласно полученному нам документу потеряла около 500 кадровых российских военнослужащих убитыми и раненными. В этих списках указаны должности, подразделения, даты гибели, характер полученных травм и военно-медицинские учреждения МО РФ куда доставлялись раненные и тела ликвидированных оккупантов. Фактически за 1 месяц были уничтожены 103 оккупанта и 378 выбыли из строя по причине ранения и увечий», — говорится в статье.

Исходя из полученной оперативным путем информации, нам удалось установить, что в российском вторжении в Украине летом 2014 года принимали участие следующие подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации:

1. 18-я отдельная гвардейская мотострелковая Евпаторийская Краснознамённая бригада потеряла 29 человек убитыми и 72 получили ранения;

2. 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый полк – соответственно 12 погибших и 40 раненных военнослужащих;

3. 17-я отдельная гвардейская мотострелковая орденов Суворова и Александра Невского бригада – соответственно 12 погибших и 34 раненых военнослужащих;

4. 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая ордена Кутузова бригада – 8 погибших и 21 раненый;

5. 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромской полк потерял 6 человек убитыми и 43 ранеными;

6. 8-я отдельная горная мотострелковая бригады – потери составили 4 убитыми и 28 ранеными;

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7. 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова полк имени Святого благоверного Александра Невского – 4 убитыми и 18 ранеными;

8. 6-я отдельная танковая Ченстоховская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада – 4 убитых и 1 раненый военнослужащий;

9. в/ч 92154 (ССО) – 3 убитых и 3 раненых офицеров;

10. 7 военная база – погибли 2 и ранены 10 военнослужащих;

11. 21-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого бригада – 2 убитых и 8 раненых;

12. 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк – 2 погибших и 7 раненых;

13. 200-я отдельная мотострелковая Печенгская ордена Кутузова бригада – 2 погибших и 7 раненых;

14. 1065-й гвардейский артиллерийский Красного знамени полк — 2 погибших и 4 раненых;

15. 16-я отдельная бригада специального назначения — 2 погибших и 3 раненых;

16. 137-й гвардейский парашютно-десантный Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк – 2 погибших и 1 ранен;

17. 9-ая отдельная мотострелковая Висленская Краснознаменная ордена Суворова бригада – 2 погибших;

18. 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения – 1 военнослужащий погиб и 16 получили ранения;

19. 10-я отдельная бригада специального назначения – 1 погибший и 3 раненых;

20. 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада – 1 погибший и 2 раненых;

21. 2-я отдельная бригада специального назначения – 1 погибший и 2 раненых;

22. в/ч 01355 (ССО) — 1 офицер погиб и 2 офицера ранены;

23. 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения — 16 раненых

24. Разведывательный батальон 106-я гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии – 8 раненых;

25. 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны Донская казачья бригада – 8 раненых

26. 215 отдельный разведывательный батальон 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября – 8 раненых

27. 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Кутузова и Суворова бригада – 7 раненых

28. 11-я отдельная гвардейская инженерная Кингисепская Красного знамени ордена Александра Невского бригада – 4 раненых;

29. 15-я отдельная гвардейская Берлинская Красного знамени ордена Кутузова мотострелковая бригада – 4 раненых;

30. 385-я гвардейская артиллерийская бригада – 3 раненых;

31. 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия – 2 раненых;

По 1 раненому в следующих подразделениях и соединениях сил вторжения:

32. 45-я отдельный гвардейский орденов Кутузова и Александра Невского полк специального назначения;

33. 61-я отдельный Киркенесский Краснознамённый полк морской пехоты;

34. Штаб 58 армии ЮЖВО ВС РФ;

35. 4 Военная База;

36. 1536-й зенитно-ракетный ордена Красной Звезды Донской казачий полк;

37. 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада;

38. 5-й гвардейский зенитный ракетный полк 98-ой гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября

39. 24-я отдельная бригада специального назначения;

40. 943-й реактивный артиллерийский полк;

41. 19-я отдельная мотострелковая Воронежско-Шумлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени бригада

42. 24-я отдельная бригада специального назначения.

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