Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что российско-оккупационные войска обладают более чем 700 танками на Донбассе.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, сообщает , передает

"Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, ведь на этой территории у Российской Федерации более 700 танков", - отметил Полторак, подчеркнув, что для адекватного реагирования на угрозу предоставлен приоритет развития противотанковых средств.

"Оборонно-промышленный комплекс Украины очень плодотворно поработал и выдал готовую продукцию - современные противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", которые отвечают всем ныне существующим стандартам", - заявил министр.

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