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Минсоцполитики Украины планирует увеличить роль стажа при начислении пенсий
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05.03.2018 16:54
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По словам министра социальной политики Андрея Ревы, ведомство
продумывает механизм, как сделать так, чтобы при начислении пенсии
роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Рева: готовятся изменения в
отношении тех пенсионеров, кто работал, будучи на пенсии, а потом
уволился Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com По словам министра
социальной политики Андрея Ревы, есть категория пенсионеров,
которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре
2017 года у них получились невысокими. Это связано с тем, что
второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания
– получаемая за свою работу зарплата – оказалась небольшой."Для
этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать
так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной
платы", – сказал Рева.Кроме того, готовятся изменения в
отношении тех пенсионеров, кто работал, будучи на пенсии, а потом
уволился, и размер выплат получился меньше ожидаемого.По словам
министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по
которым стаж будет доначисляться автоматически, а коэффициент
заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.3 октября
2017 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и
в целом правительственный законопроект №6614 "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно повышения пенсий". Парламент также проголосовал за
законопроект №6617 о внесении изменений в Бюджетный
кодекс Украины в связи с повышением пенсий.11
октября пенсионная реформа вступила в силу.По данным
Минсоцполитики, в течение октября 2017 года пенсии пересчитали
для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их
заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560
грн.
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