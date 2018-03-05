По словам министра социальной политики Андрея Ревы, ведомство продумывает механизм, как сделать так, чтобы при начислении пенсии роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рева: готовятся изменения в отношении тех пенсионеров, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com По словам министра социальной политики Андрея Ревы, есть категория пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года у них получились невысокими. Это связано с тем, что второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания – получаемая за свою работу зарплата – оказалась небольшой."Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", – сказал Рева.Кроме того, готовятся изменения в отношении тех пенсионеров, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился, и размер выплат получился меньше ожидаемого.По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет доначисляться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.3 октября 2017 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Парламент также проголосовал за законопроект №6617 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с повышением пенсий.11 октября пенсионная реформа вступила в силу.По данным Минсоцполитики, в течение октября 2017 года пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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