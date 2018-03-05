Власенко обжалует через суд запрет нардепам ездить в командировки в пленарные недели

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко просит Окружной административный суд г.Киева признать противоправным и недействительным запрет народным депутатам ездить в командировки в дни пленарных заседаний Верховной Рады.

Соответствующая информация об иске С.Власенко размещена на сайте Окружного административного суда г.Киева.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным абзац 3 пункта 4 распоряжения главы Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины", где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в недели, отведенные для пленарных заседаний парламента…, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях Украины или по решению парламента", - сказано в сообщении.

На сайте суда отмечается, что в настоящее время решает вопрос об открытии производства в административном деле.