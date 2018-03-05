Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона» после проверки отчетов операторов об отмене внутрисетевого роуминга в России.

Служба проверила отчеты МТС и «Мегафона» об отмене внутрисетевого роуминга и установила, что представленные отчеты не соответствуют требованиям предупреждений. Так, было установлено, что предложенная операторами «большой тройки» стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и «Мегафона» дел о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», – сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает .

В феврале сообщалось, что компания МТС также установила монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге, но охотно устранила нарушения.

В январе ФАС продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» и Tele2. В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой четверки» за высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.

Алина Назарова

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