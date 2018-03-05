|В Броварах в результате стрельбы ранены два человека
|05.03.2018 16:57
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По данному факту открыли уголовное производствоВ Броварах Киевской области произошла перестрелка, в результате которой два человека получили ранения.
Фото: Reuters
"Накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу" , - говорится в сообщении на сайте полиции Киевской области.
В ведомстве добавили, что по "горячим следам" сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний локальный житель.
"Во время поверхностного осмотра в сумке молодого правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование" , - отметили в полиции.
Сообщается, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в Львове на улице Кавалеридзе человек из своей квартиры на восьмом этаже устроил стрельбу . Никто не пострадал.