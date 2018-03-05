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В Броварах в результате стрельбы ранены два человека
05.03.2018 16:57
В Броварах в результате стрельбы ранены два человека
По данному факту открыли уголовное производство
В Броварах Киевской области произошла перестрелка, в результате которой два человека получили ранения.
В Броварах в результате стрельбы ранены два человека Фото: Reuters

"Накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу" , - говорится в сообщении на сайте полиции Киевской области.

В ведомстве добавили, что по "горячим следам" сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний локальный житель.

"Во время поверхностного осмотра в сумке молодого правоохранители обнаружили оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование" , - отметили в полиции.

Сообщается, что по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в  Львове на улице Кавалеридзе человек из своей квартиры на восьмом этаже устроил стрельбу . Никто не пострадал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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