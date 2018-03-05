Законопроект "В защиту украинских экспортеров" улучшит условия деятельности экспортеров

Законопроект "В защиту украинских экспортеров" (о внесении изменений в закон о внешнеэкономической деятельности, законопроект №7365) в случае принятия улучшит условия деятельности экспортеров, позволит отменить дублирование ответственности за нарушение валютного законодательства, считает cтарший менеджер отдела юридического и налогового консультирования KPMG в Украине Тарас Коваль.

"В целом данный законопроект является важным и долгожданным шагом, поскольку вводит определенность в отношении ряда законодательных норм, улучшает условия деятельности для экспортеров, способствует либерализации и валютного контроля", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметил, что благодаря законодательной инициативе действительно осуществлена попытка отменить дублирование ответственности за нарушение валютного и таможенного законодательства в виде специальных санкций ВЭД.

"Кроме того, законопроект устраняет правовую неопределенность относительно квалификации оснований, критериев и процедур применения санкций в сфере ВЭД, а также определение видов применяемых санкций", - сказал он.

Законопроект также впервые определяет, какие действия могут повредить интересам национальной экономической безопасности, что является основанием для временной остановки ВЭД сроком на 90 дней.

Указанные документ может стать инструментом уменьшения дискреции в применении специальных санкций в сфере ВЭД, в результате которой к бизнесу могут примениться санкции максимальной жесткости, в частности, временное приостановление ВЭД даже за незначительные нарушения.

С другой стороны, по мнению Т.Коваля, законопроект снижает коррупционные риски действующей процедуры применения специальных санкций в сфере ВЭД и риски необоснованного административного вмешательства в деятельность компаний, повышает уровень их правовой защищенности.

Эксперт прогнозирует, что законопроект №7365 положительно повлияет на украинский экспорт.

"Законопроект привлекает внимание непосредственно к проблемам экспортеров, в частности, в сфере применения специальных санкций ВЭД. В то же время он не предусматривает существенные изменения по сертификации, но устанавливает штрафы за осуществление операций ВЭД без соответствующих лицензий или за нарушение лицензионных условий, которые будут взиматься ГФС", - сказал он.

Юрист также отметил, что законопроект не содержит новых положений по применению специальных санкций ВЭД в связи с невозвратом валютной выручки в установленный законом срок.

Кроме того, отменяется так называемый "индивидуальный режим лицензирования", который предусматривал за совершение полного цикла операции ВЭД (от поставки в ее оплаты) взыскание с субъекта ВЭД 0,2% стоимости сделки с предоставлением индивидуальной лицензии на ее осуществление, а также нивелирует применение такого вида специальных санкций ВЭД за нарушение валютного законодательства, как временная приостановка ВЭД.

В отношении улучшений для субъектов ВЭД Т.Коваль отметил, что законопроект изменяет порядок взыскания штрафов со стороны ГФС Украины на основании решения МЭРТ или решений суда.

При этом штрафы будут применяться только в случае осуществления операций ВЭД без соответствующих лицензий или за нарушение лицензионных условий.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман в конце января назвал законопроект №7365 в числе 35 законодательных актов, принятие которых необходимо для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране.