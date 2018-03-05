Рада может рассмотреть инициативу МИУ через полтора месяца.

Министерство инфраструктуры Украины намерено инициировать введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в Пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

Об этом заявил начальник департамента цифровой инфраструктуры МИУ Александр Озеран.

По его мнению, рынок электромобилей можно стимулировать с помощью механизма налоговой скидки.

«Это покрывает 18% стоимости электромобиля. Вы платите полную стоимость, а налоговая компенсирует 18% стоимости. Плюс при регистрации предусмотрен сбор 5%. Мы также хотим его отменить. Суммарно получим удешевление на 22-23%. А если мы отстоим продление решение об отмене платы НДС (сейчас закон действует до конца 2018 года) для электрокаров, по сути это минус 40% от начальной стоимости авто», — рассказал Озеран.

По его словам, МИУ в ближайшие недели зарегистрирует соответствующий законопроект в Верховной Раде, а парламент сможет рассмотреть его примерно через полтора месяца.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира