Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Сыну заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаилу сообщили о подозрении в уголовном производстве о разбойном нападении на курьера. Информацию об этом, не называя имени, подтвердила сегодня LIGA.net пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует svodka.net.

«Он является третьим фигурантом в уголовном производстве, начатом по факту разбойного нападения на курьера интернет-магазина. В субботу, 3 марта, по согласованию киевской местной прокуратуры №10 ему было сообщено о подозрении по ч.2. в 187 Уголовного кодекса», — отметила сегодня LIGA.net пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

1 марта 2018 года СМИ сообщали, что сын заместителя министра стал фигурантом дела о разбое.

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