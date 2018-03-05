Суд по делу Юрия Крысина о пытках на Майдане перенес заседание по ходатайству стороны защиты. Сегодня к зданию суда прибыло несколько десятков титушек Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Второму обвиняемому по делу Сергею Чемису продлили срок содержания под стражей до 3 мая 2018 года.По словам адвокатов Татьяны Гнатюк и Игоря Василенко, с материалами дела был знаком только один защитник – Евгений Сладко. Потому они попросили неделю для ознакомления с документами.Сегодня в суде должно было состояться слушание по делу Крысина. К зданию суда прибыло несколько десятков титушек, а также представители националистических общественных организаций С14 и "Национальный корпус".Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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