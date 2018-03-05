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Суд по делу Крысина перенесли на 15 марта
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05.03.2018 17:02
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Суд по делу Юрия Крысина о пытках на Майдане перенес заседание по
ходатайству стороны защиты. Сегодня к зданию суда прибыло несколько
десятков титушек Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Второму
обвиняемому по делу Сергею Чемису продлили срок содержания под
стражей до 3 мая 2018 года.По словам адвокатов Татьяны Гнатюк и
Игоря Василенко, с материалами дела был знаком только один защитник
– Евгений Сладко. Потому они попросили неделю для ознакомления с
документами.Сегодня в суде должно было состояться слушание по делу
Крысина. К зданию суда прибыло несколько десятков титушек, а
также представители националистических общественных
организаций С14 и "Национальный корпус".Крысин является фигурантом
дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Автомобиль
остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их
битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд
апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины
Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во
власти.
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