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Иван Данилов, для РИА Новости

У каждого американского президента должна быть своя великая война. Дональд Трамп решил начать с великой торговой войны — и не утруждать себя дипломатией при ее подготовке. Под удар американских заградительных тарифов попали одновременно Евросоюз, Китай и Канада. Китай и Канада обещают отомстить, а руководство Евросоюза — не просто зеркально ответить, но и создать Трампу серьезные политические проблемы в США. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, предлагает бить по тем американским компаниям, которые расположены в "родных" штатах ключевых американских сенаторов и конгрессменов, конечно, с целью дестабилизации социально-экономической обстановки перед предстоящими сенатскими и губернаторскими выборами, которые пройдут осенью. Под карающую длань Еврокомиссии рискуют попасть американские "харлеи", джинсы и даже американский виски. Однако это только начало. Если в качестве ответной меры противники США решат ударить по привилегированному международному статусу американской валюты, то последствия для экономики США и амбиций администрации Трампа будут просто катастрофическими.

Еще в начале января мы предполагали: жесткая протекционистская политика Трампа может привести к тому, что против Америки ее бывшие близкие союзники:

"Если так будет продолжаться, Вашингтон окажется в состоянии дипломатического и торгового конфликта не только с традиционными конкурентами, такими как Китай или Россия, но и со странами, которые до этого довольно лояльно относились к американской внешнеэкономической политике."

Предсказание сбылось быстрее, чем предполагалось. Сейчас дело дошло до того, что даже ближайший союзник США — Канада — готовит ответные меры, направленные против американских компаний. Наблюдается казавшаяся невероятной ситуация: Вашингтон оказался в фактической дипломатической изоляции и ничего не может добиться уговорами или угрозами. Даже от стран, которые никогда не были замечены в антиамериканском фрондерстве. Если смотреть на вещи совсем прагматично и отталкиваться от очевидной мысли, что колонии не могут дерзить метрополии и уж тем более не могут вводить санкции против ее корпораций, то получается, что в экономическом плане "великая американская империя", по большому счету, сжалась до Великобритании, Пуэрто-Рико и Украины. Даже Польше придется участвовать в торговой войне против США из-за того, что Брюссель явно не хочет мириться с Вашингтоном, а Польша — все еще часть Евросоюза.

На данный момент Трамп и его оппоненты предприняли следующие атакующие действия. В четверг руководитель Штатов заявил о том, что он введет заградительные тарифы на импортную сталь и алюминий, которые поставляются в США. В ответ Евросоюз сформулировал план ответных действий, первый этап которого должен ударить по уязвимым американским компаниям, начиная от производителей мотоциклов и заканчивая производителями апельсинового сока и виски. даже конкретная финансовая цель: нужно, чтобы были затронуты экспортные поставки на 3,5 миллиарда долларов. На следующем этапе Евросоюз планирует ввести зеркальные тарифы против США и вчинить администрации Трампа иск в рамках арбитража ВТО.



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Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия

Китай на официальном уровне пока ограничился призывами "к сдержанности". Вероятно, Пекин ждет завершения переговоров, которые сейчас проводит с администрацией Трампа один из ближайших соратников Си Цзинпиня, Лю Хэ, однако, судя по тому, что Трамп уже заявил о введении тарифов и обозначил Китай как главного противника в торговой войне, шансы на положительный исход переговоров не очень велики. С угрозами ввести ответные меры против США выступил министр торговли Австралии Стивен Чиобо, а министр иностранных дел Канады Кристиа Фрилэнд заявила, что Канада готова свои торговые интересы. С осуждением действий США выступила Бразилия. Даже МВФ выпустил официальное заявление, в котором было указано на то, что действия Трампа " самим США". В ответ Трамп решил не сдавать назад, а резко удвоить ставки, пообещав ввести 25-процентные пошлины на немецкие автомобили и подчеркнув, что другие страны " над тем, какими дураками были американские лидеры" в прошлом.

Агрессивные действия Вашингтона, который сейчас в рекордные сроки портит отношения даже с самыми близкими союзниками США, указывают на то, что у Америки уже нет былого авторитета. Кумир Трампа, президент Рональд Рейган, в аналогичной ситуации в 1985 году без каких-либо торговых войн и дипломатических скандалов легко принудил Германию, Японию, Францию и Великобританию уничтожить значительную часть своего экспортного потенциала, увеличить импорт американских товаров и "задушить" собственный экономический рост ради экономического роста США. Япония, Германия, Франция и Великобритания беспрекословно согласились с тем, чтобы США искусственно занизили курс доллара в отношении других валют, тем самым сделав американский экспорт более конкурентным на европейских и японских рынках, одновременно лишив японских и европейских производителей части их собственных площадок сбыта и возможности удержаться на рынках США. Соглашение, которое позволило Рейгану спасти американскую экономику, получило название Plaza Accord, а экономический кризис, разразившийся в Японии из-за его подписания, — "Потерянное десятилетие". В силу сравнительной закрытости советского информационного пространства, в современной России мало кто знает или помнит о том, что в конце 80-х в информационном пространстве западного мира Япония занимала роль, которая сегодня принадлежит Китаю. Японская экономика росла быстрее американской, была более высокотехнологичной, и разница в производительности труда и качестве образования была явно не в пользу США. Считалось, что будущее будет японским. Стоит напомнить, что даже один из символов американского капитализма — легендарное здание по адресу Пятое Авеню, 666 — в то время принадлежал японскому финансовому конгломерату "Сумитомо". Все надежды на японское экономическое доминирование были уничтожены одним росчерком пера. Уже через 10 лет после подписания судьбоносного соглашения Япония была в кризисе, а "экспертный консенсус" сходился на том, что глобальная история закончилась и США уже навсегда будут мировым гегемоном. Проблема Трампа, семье которого, кстати, и принадлежит сейчас то самое легендарное здание на Пятой Авеню, заключается в том, что Китай не Япония и даже современная Европа не хочет ложиться под финансовый топор США ради спасения американской экономики.



CC BY 3.0 / Bin im Garten / Trump Tower

Главный вход в здание Trump Tower

США сейчас в одиночку воюют практически со всем миром, так что, даже если арбитры ВТО станут на сторону США, это мало чем поможет Вашингтону. ВТО, в котором останутся одни США, вряд ли может считаться серьезным инструментом международного влияния. Если Трамп не остановится сейчас или его не остановят напуганные конгрессмены, которые должны одобрить начало торговой войны, то есть риск, что рано или поздно те страны, против которых американский президент пытается ввести пунитивные меры, отбросят свои противоречия и перейдут к координированным действиям против Штатов. Например, в случае крайней необходимости они могут принять соглашение о полном исключении доллара из расчетов в международной торговле. Эта мера будет, мягко говоря, сомнительной с точки зрения правил, но на фоне художеств Трампа вряд ли остановит его противников. Зато с точки зрения экономической эффективности такие действия приведут к ужасающим последствиям для американской экономики, кредитного рейтинга и американских финансовых рынков. Даже рейтинговое агентство "Мудис" считает, что именно особый статус американской валюты в международной торговле позволяет США функционировать с гигантскими бюджетными дефицитами. Если доллар лишится этого международного статуса, то у Вашингтона возникнут проблемы не с торговым балансом, как сейчас, а с избежанием полномасштабного экономического коллапса.

Вряд ли президент США готов довести ситуацию до такого катастрофического сценария, но вполне вероятно, что у него просто нет другого выхода, кроме как пойти на этот риск и надеяться на то, что Китай, Европа и другие страны, страдающие от американской внешней политики, не смогут между собой договориться (или побоятся идти на радикальные ответные меры). Кому-то такой подход может показаться смелым, кому-то — безумным, однако в случае полномасштабного конфликта по схеме "США против только мира", скорее только, победит совсем не вашингтонская команда.

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