|Crimson Alter: Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадойзни
|05.03.2018 17:03
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Иван Данилов, для РИА Новости
У каждого американского президента должна быть своя великая война. Дональд Трамп решил начать с великой торговой войны — и не утруждать себя дипломатией при ее подготовке. Под удар американских заградительных тарифов попали одновременно Евросоюз, Китай и Канада. Китай и Канада обещают отомстить, а руководство Евросоюза — не просто зеркально ответить, но и создать Трампу серьезные политические проблемы в США. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, предлагает бить по тем американским компаниям, которые расположены в "родных" штатах ключевых американских сенаторов и конгрессменов, конечно, с целью дестабилизации социально-экономической обстановки перед предстоящими сенатскими и губернаторскими выборами, которые пройдут осенью. Под карающую длань Еврокомиссии рискуют попасть американские "харлеи", джинсы и даже американский виски. Однако это только начало. Если в качестве ответной меры противники США решат ударить по привилегированному международному статусу американской валюты, то последствия для экономики США и амбиций администрации Трампа будут просто катастрофическими.
Еще в начале января мы предполагали: жесткая протекционистская политика Трампа может привести к тому, что против Америки ее бывшие близкие союзники:
"Если так будет продолжаться, Вашингтон окажется в состоянии дипломатического и торгового конфликта не только с традиционными конкурентами, такими как Китай или Россия, но и со странами, которые до этого довольно лояльно относились к американской внешнеэкономической политике."
Предсказание сбылось быстрее, чем предполагалось. Сейчас дело дошло до того, что даже ближайший союзник США — Канада — готовит ответные меры, направленные против американских компаний. Наблюдается казавшаяся невероятной ситуация: Вашингтон оказался в фактической дипломатической изоляции и ничего не может добиться уговорами или угрозами. Даже от стран, которые никогда не были замечены в антиамериканском фрондерстве. Если смотреть на вещи совсем прагматично и отталкиваться от очевидной мысли, что колонии не могут дерзить метрополии и уж тем более не могут вводить санкции против ее корпораций, то получается, что в экономическом плане "великая американская империя", по большому счету, сжалась до Великобритании, Пуэрто-Рико и Украины. Даже Польше придется участвовать в торговой войне против США из-за того, что Брюссель явно не хочет мириться с Вашингтоном, а Польша — все еще часть Евросоюза.
На данный момент Трамп и его оппоненты предприняли следующие атакующие действия. В четверг руководитель Штатов заявил о том, что он введет заградительные тарифы на импортную сталь и алюминий, которые поставляются в США. В ответ Евросоюз сформулировал план ответных действий, первый этап которого должен ударить по уязвимым американским компаниям, начиная от производителей мотоциклов и заканчивая производителями апельсинового сока и виски. даже конкретная финансовая цель: нужно, чтобы были затронуты экспортные поставки на 3,5 миллиарда долларов. На следующем этапе Евросоюз планирует ввести зеркальные тарифы против США и вчинить администрации Трампа иск в рамках арбитража ВТО.
Агрессивные действия Вашингтона, который сейчас в рекордные сроки портит отношения даже с самыми близкими союзниками США, указывают на то, что у Америки уже нет былого авторитета. Кумир Трампа, президент Рональд Рейган, в аналогичной ситуации в 1985 году без каких-либо торговых войн и дипломатических скандалов легко принудил Германию, Японию, Францию и Великобританию уничтожить значительную часть своего экспортного потенциала, увеличить импорт американских товаров и "задушить" собственный экономический рост ради экономического роста США. Япония, Германия, Франция и Великобритания беспрекословно согласились с тем, чтобы США искусственно занизили курс доллара в отношении других валют, тем самым сделав американский экспорт более конкурентным на европейских и японских рынках, одновременно лишив японских и европейских производителей части их собственных площадок сбыта и возможности удержаться на рынках США. Соглашение, которое позволило Рейгану спасти американскую экономику, получило название Plaza Accord, а экономический кризис, разразившийся в Японии из-за его подписания, — "Потерянное десятилетие". В силу сравнительной закрытости советского информационного пространства, в современной России мало кто знает или помнит о том, что в конце 80-х в информационном пространстве западного мира Япония занимала роль, которая сегодня принадлежит Китаю. Японская экономика росла быстрее американской, была более высокотехнологичной, и разница в производительности труда и качестве образования была явно не в пользу США. Считалось, что будущее будет японским. Стоит напомнить, что даже один из символов американского капитализма — легендарное здание по адресу Пятое Авеню, 666 — в то время принадлежал японскому финансовому конгломерату "Сумитомо". Все надежды на японское экономическое доминирование были уничтожены одним росчерком пера. Уже через 10 лет после подписания судьбоносного соглашения Япония была в кризисе, а "экспертный консенсус" сходился на том, что глобальная история закончилась и США уже навсегда будут мировым гегемоном. Проблема Трампа, семье которого, кстати, и принадлежит сейчас то самое легендарное здание на Пятой Авеню, заключается в том, что Китай не Япония и даже современная Европа не хочет ложиться под финансовый топор США ради спасения американской экономики.
Вряд ли президент США готов довести ситуацию до такого катастрофического сценария, но вполне вероятно, что у него просто нет другого выхода, кроме как пойти на этот риск и надеяться на то, что Китай, Европа и другие страны, страдающие от американской внешней политики, не смогут между собой договориться (или побоятся идти на радикальные ответные меры). Кому-то такой подход может показаться смелым, кому-то — безумным, однако в случае полномасштабного конфликта по схеме "США против только мира", скорее только, победит совсем не вашингтонская команда.Источник - .
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