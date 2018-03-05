В полицию обратились местные жители, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца исчезает вода

К правоохранителям обратились жители села, которые рассказали, что после приезда новых соседей из колодца регулярно исчезает вода, - сообщается на сайте полиции.

Как оказалось, несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом. В ней никто не проживал постоянно, но раз в три дня туда наведывались новые хозяева. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.

"Во время отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска дома полицейские обнаружили посевы элитных конопли. По словам специалистов, урожай выращивали с довольно дорогих семян, происхождение которого устанавливается. Внутри помещения все было обустроено для непрерывного процесса выращивания : конопли в горшках - от маленьких растений до почти созревших, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива ", - отметили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Возбуждены уголовные производства по ст. 310 Уголовного кодекса (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Фото: kv.npu.gov.ua

Одного подозреваемого задержали на месте, а его напарника - по месту жительства в столичной квартире. Продолжаются следственные действия.