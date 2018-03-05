Российские СМИ сообщили, что в России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. А также похвастались, что разработают военное «ноу-хау» — танк на колесной платформе «Бумеранг».

Я скептически отношусь к этим заявлениям, потому что на сегодняшний день даже если такие разработки в России и закончены, то они находятся где-то в лабораториях или в исследовательских институтах и в чертежах. Почему?

Потому что иностранные разведки уже бы давно знали о том, что проводятся испытания, особенно что касается этой мини ядерной двигательной установки для ракет или малогабаритных подводных лодок. Поскольку они создают очень большой радиоактивный след, там сумасшедшее радиоактивное заражение местности, потому что в сопле двигателя подрывается ядерный заряд.

Поэтому уже бы весь мир трубил о том, что Россия нарушает экологию и загрязняет окружающую среду, потому что эта была бы проблема не только Российской Федерации. Это первый момент.

Второй момент. Что касается того же выступления Владимира Путина, то оно построено на старых анимациях, которые показывались, начиная с 2002 года.

Это система ракета-топеда «Шквал», но они сейчас называются «Кинжал».

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Это ракета «Сармат», которой уже больше 30 лет. Это тяжелая жидкостная ракета, которая шла на замену «Сатане», когда стоял вопрос шахтного базирования тех ракет или пуска ее с космодрома. Это не для мобильного комплекса ракета.

И гиперзвуковые головки действительно были разработаны в России и приняты на вооружение в 2007 году, но реальных пусков не было зафиксировано ни одной разведкой мира, ни одной страной. И Россия об этом тоже не говорила как обычно, когда делаются пуски ядерных ракет, особенно если это производится в нейтральные зоны, типа акватории Тихого океана. Об этом заявляется на весь мир. Этого ничего не было сделано.

Но если говорить о технологическом опережении или отставании, то я скажу так, что колесные танки есть во многих армиях развитых стран. Во Франции, Израиле, Германии есть варианты колесных танков.

Если мы говорим о гиперзвуковых ракетах, то три года назад Соединенные Штаты приняли на вооружение лазерные пушки и испытали их два года назад в военный обстановке в Сирии, которые жгут головные части, неважно с какой скоростью они летят, потому что скорость света намного превышает даже скорость гиперзвука.

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