Мостицкий районный суд оштрафовал жителя Львовской области за попытку незаконно попасть в Польшу, сообщает местное издание Zaxid.net .

По полученным данным, мужчина хотел попасть на территорию соседнего государства, спрятавшись в туалете одного из вагонов поезда "Львов-Краков".

Согласно приговору суда, случай произошел 16 февраля 2018 года.

"Мужчина спрятался в вагоне поезда №51 "Львов-Краков", однако его нашли во время пограничного контроля, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на судебное заседание мужчина не пришел, однако он подал заявление, в котором признался в совершении противозаконных действий и попросил суд не наказывать его строго. Суд признал его виновным в попытке незаконного пересечения границы и оштрафовал на 1,7 тысяч гривен.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 28 февраля, в Египте произошло столкновение двух поездов . В результате аварии погибли, по меньшей мере, 19 человек, еще 38 были ранены.

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