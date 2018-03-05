Дети не выбирают родителей и уж тем более дети не должны нести ответственности за их поступки.

Выросшие в привилегированном обществе отпрыски Иосифа Сталина не могли похвастать особым отношением к себе: великий правитель применял к ним те же законы, что и к большей части населения СССР. Яков, Василий и Светлана провели довольно несчастную жизнь под пристальным вниманием холодной жестокости Иосифа Сталина, пишет со ссылкой на .

Яков Джугашвили

Сталин не испытывал теплых чувств к старшему сыну. Он не стал выменивать пленника из нацистского плена и вообще относился к нему с неодобрением, несмотря на то, что Яков показал себя смелым и умным командиром. Старший сын Сталина так и погиб в плену, застреленный обычным конвоиром при попытке к побегу.

Светлана Аллилуева

В конце 1942 года юная дочь вождя влюбилась в немолодого заслуженного режиссера, Алексея Яковлевича Каплера. Год терпел Сталин эти отношения, а затем сослал Каплера в Воркуту. В 1948 году освободившийся актер приехал в Москву и вновь получил ссылку: на этот раз в исправительный лагерь Инту.

Вскоре Светлана влюбилась снова. Избранником стал ее одногруппник из МГУ, Григорий Морозов. У пары даже появился ребенок, однако Сталин никогда не видел ни его, ни отца. Великий правитель принципиально отказался от знакомства с Григорием, мальчиком из хорошей еврейской семьи.

Василий Сталин

Василий рос настоящим принцем. После того, как в плен попал Яков, Сталин запретил второму сыну боевые вылеты — боялся остаться без наследника. Но и здесь вождь не делал никаких поблажек, карая любимого отпрыска за малейшие просчеты. Последний раз Василий Сталин был разжалован в солдаты за то, что организовал «рыбалку» прямо с самолетов: при сбросе снарядов в ближайшее озеро погиб один из лучших летчиков полка и главный инженер по вооружению.

Хоккейная трагедия. Василий Сталин, усердный фанат хоккея, не жалел ничего, чтобы команда ВВС получила чемпионский титул СССР. Получив нового игрока в состав, Василий решил «обкатать» его против челябинского «Дзержинца». Как командующий ВВС Московского ВО, он отрядил самолет с командой в Челябинск. От устрашающих прогнозов метеорологов (а в тот момент Урал был просто закрыт для авиации), Василий отмахнулся. Самолет хоккеистов разбился при посадке. А матч ВВС-«Дзержинец» все-таки состоялся. Василий так боялся отцовского гнева, что приказал скрыть информацию о трагедии. В команду набрали новый состав.

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