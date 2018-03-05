Крупнейшая нефтедобывающая компания РФ на сегодняшний день зарабатывает меньше, чем добывает.

Как известно, Роснефть относится к одной из бюджетообразующих компаний в Российской Федерации, и во многом от благополучия именно этой компании, а также Газпрома, и зависит масштаб гибридных аппетитов Кремля. Между тем, начиная с 2014 года, дела у монополии идут не лучшим образом, и, как показало начало этого года, в 2018-м радужные перспективы ей также не светят, информирует svodka.net.

Пожалуй, самым громким событием прошлой недели стало объявление американской компании ExxonMobil о выходе из совместных с Роснефтью проектов в связи с санкциями. Ранее, в статье “Прощание ExxonMobil с Роснефтью может поставить крест на арктических амбициях РФ” я уже описывал, как данный разрыв может отразиться на российской монополии. И в данном случае речь идет в первую очередь о неспешном, но уверенном энергетическом упадке РФ, в связи с отсутствием технологий и технических возможностей по проведению разведки, бурения и добычи нефти в арктическом регионе.

В свою очередь, головной боли Роснефти с самого начала этого года доставила не только ExxonMobil. Так, международное рейтинговое агентство S&P на прошлой неделе повысившее кредитные рейтинги целого ряда российских компаний, неожиданно обошло стороной Роснефть, сохранив ее рейтинг на уровне BB+, более известном как “спекулятивный”.

И не удивительно, ведь крупнейшая нефтедобывающая компания РФ на сегодняшний день зарабатывает меньше, чем добывает. При долге, перебирающемся через отметку в $40 млрд, с операционными доходами в прошлом году чуть более 200 млрд рублей и затратами около 1 трлн рублей, компания выживает исключительно за счет поддержки государства.

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Не самые лучшие известия пришли и из братского Китая, где вполне ожидаемо, началось следствие в отношении главы китайской компании CEFC — Е Цзяньминя. Той самой компании, которая должна была купить 14,16% акции Роснефти за $9,1 млрд , из которых, $5 млрд CEFC брала в кредит у российского банка ВТБ. В Роснефти же на эти деньги, учитывая финансовое положение монополии, очень рассчитывали…

Какова будет дальнейшая судьба сделки пока судить сложно, но если официальный Пекин, который уже взял под свой контроль CEFC, согласится-таки выкупать долю Роснефти, то переговоры для россиян будут идти уже совсем с иной интонацией, нежели это было с аферистом Цзяньминем.

Далекая Венесуэла также не вселяет надежд на светлое будущее вложений Роснефти. Ведь по итогам января венесуэльская национальная нефтяная компания PDVSA показала просто рекордно низкую добычу за последние 40 лет, едва превысившую 1,55 млн баррелей в сутки! А ведь именно в нефтяной сектор Венесуэлы Роснефть щедро вложила более $5 млрд.

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И финальным аккордом на сегодняшний день можно назвать результат добычи нефти и газового конденсата в РФ за период января-февраля, который не смог превысить даже 90 млн тонн, показав 88,12 млн тонн, что на 1,5% меньше нежели за тот же период прошлого года.

Подытоживая все вышесказанное, отмечу, что нисколько не удивлюсь, если через несколько лет, Роснефть будет нас радовать такими же оптимистическими новостями, как ее заокеанская подруга PDVSA, тем самым сигнализируя о неминуемом крахе режима.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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