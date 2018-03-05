Российский "Газпром" уже нарушил правила арбитража, когда не выплатил компенсацию "Нафтогазу" сразу же, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД Украины взаимодействует с Министерством юстиции для поиска активов "Газпрома" фото: EPA 2,56 млрд, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 5 марта, сообщает "Укринформ"."Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы Газпрома по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть с исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся", – рассказал Климкин.По словам министра, правила арбитража обязуют "Газпром" выплачивать сумму компенсации сразу, и российская сторона их уже нарушила. Еще одним нарушением правил арбитража Климкин назвал заявление российской компании о расторжении контрактов с "Нафтогазом"."Не забывайте – у нас есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды – пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны", – подчеркнул глава МИД.По словам Климкина, нынешняя ситуация с поставками российского газа отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах. Он отметил, что тогда все считали, что "это серьезно", но "история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии"."То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и РФ), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", – сказал министр.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава государства заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки арбитража газа что нак марта Теги: политика