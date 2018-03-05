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Климкин заявил, что дал послам поручения искать активы "Газпрома" по всей Европе
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05.03.2018 17:10
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Российский "Газпром" уже нарушил правила арбитража, когда не
выплатил компенсацию "Нафтогазу" сразу же, заявил глава МИД Украины
Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МИД Украины взаимодействует с Министерством юстиции для поиска
активов "Газпрома" фото: EPA 2,56 млрд, заявил министр иностранных
дел Украины Павел Климкин 5 марта, сообщает "Укринформ"."Я уже дал
нашим послам поручения смотреть на активы Газпрома по всей Европе.
Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то
есть у нас есть система. Спрыгнуть с исполнения решения арбитража
сейчас Газпрому уже не удастся", – рассказал Климкин.По словам
министра, правила арбитража обязуют "Газпром" выплачивать сумму
компенсации сразу, и российская сторона их уже нарушила. Еще одним
нарушением правил арбитража Климкин назвал заявление российской
компании о расторжении контрактов с "Нафтогазом"."Не забывайте – у
нас есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений
арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды – пойдем в
Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны", – подчеркнул
глава МИД.По словам Климкина, нынешняя ситуация с поставками
российского газа отличается от той, которая была в 2006 и 2009
годах. Он отметил, что тогда все считали, что "это серьезно", но
"история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в
виде комедии"."То есть Газпром устроил комедию, и это очень хорошо
поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы
сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в
энергетической сфере) по Соглашению об ассоциации, просили созвать
трехсторонний формат (Украина, ЕС и РФ), но Россия не захотела. Она
просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", –
сказал министр.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В
результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали
контракт о поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью
экономии газа инциировал акцию #Прикрути, к которой
присоединился президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава
государства заявил, что дефицит газоснабжения в Украине
ликвидирован.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей
Миллер сообщил, что российская компания официально направила
уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры
расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на
поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.
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