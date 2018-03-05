Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы в Украине", - заявил Алексей Миллер

Об этом заявил председатель российской компании Алексей Миллер журналистам, передает российский "Интерфакс" .

"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контракту на поставку и транзит газа с" Нафтогаз Украины ". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по этому контракту" , - заявил глава "Газпрома".

"При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического состояния дел в Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы в Украине. В такой ситуации для" Газпрома "продолжение действия этих контрактов является экономически выгодным и нецелесообразным." Газпром "вынужден немедленно начать процедуру расторжения этих контрактов в судебном порядке" , - напомнил Миллер.

Напомним 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для Газпрома начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.

После этого Газпром вернул Нафтогаза предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .