Советник президента России по вопросам развития Всемирной сети Герман Клименко заявил о готовности страны к отключению от интернета.

В интервью НТВ Клименко отметил, что это не пройдет безболезненно, однако виновны в этом будут сами владельцы сайтов.

"Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности", - сказал он.

По словам советника главы государства, в отключении от интернета нет никаких "аппаратно-программных противопоказаний" для нормальной жизни.

"Само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", - заключил Клименко, заверив, что Россия "технически готова к любым действиям".

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