Сегодня, 5 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх

Тройская унция золота на COMEX выросла на 3 $ с прошлой пяиницы. Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,324.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,329.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 349411.52 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 123.38 грн. Напомним, что в пятницу за грамм золота нужно было заплатить 1 121.32 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1419. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1251. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото растет в цене в понедельник на геополитической напряженности, связанной с опасениями торговой войны после комментариев президента США Дональда Трампа. После заявлений Трампа трейдеры начали беспокоиться относительно глобальной торговой войны. Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

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