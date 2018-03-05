Народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович зависит от власти, потому что президент Украины Петр Порошенко в любой момент может лишить его гражданства из-за израильского паспорта, заявил нардеп от Оппозиционного блока Николай Скорик. Николай Скорик: Рабинович два года назад сбежал из оппозиции и перешел на службу к власти Фото: opposition.org.ua "Сегодня доносчик и перебежчик Рабинович сообщил о своем очередном доносе против одного из лидеров Оппозиционного блока Сергея Левочкина. Рабинович два года назад сбежал из оппозиции и перешел на службу власти. С тех пор его поместили в проплаченные телеэфиры, откуда он поливает грязью своих бывших коллег. Вместе с тем, Рабинович удерживает мандат нардепа незаконно, поскольку имеет действующее гражданство другого государства, из-за чего этот изменник и перебежчик полностью зависит от власти", – заявил Левочкин.Политик считает, что Рабинович в своих действиях зависит от решений президентв Украины Петра Порошенко."Порошенко в любой момент может лишить его гражданства и мандата народного депутата, следовательно Рабинович врет в угоду власти в проплаченных эфирах и доносит на оппозиционеров. Но скоро этому придет конец, когда сам Вадим и его диванная партия пролетят на выборах, после чего Рабинович уедет в Израиль на пенсию", – написал нардеп. https://www.facebook.com/SkorykNikolay/posts/1012837125532008 Рабинович сегодня сообщил в Facebook, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ответило на его требование, в котором шла речь о недвижимости семьи Левочкина во Франции. Кроме НАБУ, Рабинович обращался также в Службу безопасности Украины с просьбой проверить связи Левочкина с ФСБ.В пресс-службе Левочкина сообщали, что заявления Рабиновича соответствуют действительности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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