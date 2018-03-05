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Нардеп Скорик: Рабинович врет в угоду власти в проплаченных эфирах и доносит на оппозиционеров
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05.03.2018 17:18
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Народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович
зависит от власти, потому что президент Украины Петр Порошенко в
любой момент может лишить его гражданства из-за израильского
паспорта, заявил нардеп от Оппозиционного блока Николай Скорик.
Николай Скорик: Рабинович два года назад сбежал из оппозиции и
перешел на службу к власти Фото: opposition.org.ua "Сегодня
доносчик и перебежчик Рабинович сообщил о своем очередном доносе
против одного из лидеров Оппозиционного блока Сергея Левочкина.
Рабинович два года назад сбежал из оппозиции и перешел на службу
власти. С тех пор его поместили в проплаченные телеэфиры, откуда он
поливает грязью своих бывших коллег. Вместе с тем, Рабинович
удерживает мандат нардепа незаконно, поскольку имеет действующее
гражданство другого государства, из-за чего этот изменник и
перебежчик полностью зависит от власти", – заявил
Левочкин.Политик считает, что Рабинович в своих действиях зависит
от решений президентв Украины Петра Порошенко."Порошенко в любой
момент может лишить его гражданства и мандата народного депутата,
следовательно Рабинович врет в угоду власти в проплаченных эфирах и
доносит на оппозиционеров. Но скоро этому придет конец, когда сам
Вадим и его диванная партия пролетят на выборах, после чего
Рабинович уедет в Израиль на пенсию", – написал нардеп.
https://www.facebook.com/SkorykNikolay/posts/1012837125532008
Рабинович сегодня сообщил в Facebook, что Национальное
антикоррупционное бюро Украины ответило на его требование, в
котором шла речь о недвижимости семьи Левочкина во
Франции. Кроме НАБУ, Рабинович обращался также в Службу
безопасности Украины с просьбой проверить связи Левочкина с
ФСБ.В пресс-службе Левочкина сообщали, что заявления Рабиновича
соответствуют действительности.
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