"Титушки" собираются у здания суда, в парке "Таращанец", - сообщает "Украинская правда".

По подсчетам, их там около 50. По просьбе представиться они не отвечают.

Фото: Украинская правда

Также у суда собираются националистические общественные организации С14 и "Национальный корпус".

Рассмотрение дела было назначено на 13:30, но начался он около 14:00. В ней Крысина обвиняют в пытках, в результате которых пострадали Владислав Иваненко, Светлана Кирилаш и Екатерина Еремей.

Также обвиняемым по делу проходит Сергей Чемес.

На суд пришел и сам Крысин.

Фото: Украинская правда

У здания его встретили активисты и задали несколько вопросов. В ответ Крысин злословил и говорил, что не виноват в убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея.

Вчера, 4 марта около 50 участников "Автомайдана", С14 и представителей других общественных организаций приехали в дом Юрия Крысина , которого обвиняют в убийстве Вячеслава Еремея в феврале 2014.

Как известно, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея. Суд решил, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), но есть смягчающие обстоятельства: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по Юрий Крысина , участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Еремея во время евромайдан, в результате которого последний скончался.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 Юрий Крысин. Там Крысина облили зеленкой .