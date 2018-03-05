Советник президента РФ Сергей Глазьев считает возможным выйти на темп роста экономики России в 8% в год, сказал он RNS. Это позволит выполнить задачу увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, поставленную Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Она абсолютно выполнима, для этого просто нужно дать кредиты экономике. По объективным возможностям наша экономика может расти с темпом около 8% в год. Нам не хватает кредитования оборотных средств, но у нас есть производственные мощности, которые могут выпускать уже сейчас в 1,5 раза больше продукции, чем производится, причем современные производственные мощности. И есть возможность увеличения производительности труда в 1,5 раза даже при имеющемся уровне квалификации людей за счет расширения загрузки мощностей. Самое главное — интеллектуальный запас, потенциал и наши научно-технические возможности, которые используются сегодня не более чем на 10%. То есть мы объективно можем развиваться с темпом 8% в год, умножьте на 6 лет методом сложных процентов, и задача 1,5 раза абсолютно реальна. Ее можно даже перевыполнить», — сказал он.

По словам Глазьева, выполнение поставленной президентом задачи вероятно при «грамотной макроэкономической политике».

«Просто нужно привести денежную политику в соответствие с требованиями развития страны, а не с рекомендациями Международного валютного фонда. Только за счет нормализации денежно-кредитной политики в соответствии с общемировыми принципами организации кредита, в том числе, количества долгосрочного кредита, можно выйти на этот рост», — подвел итог Глазьев.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о том, что к середине следующего десятилетия Россия должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза.

«Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», — сказал Путин.

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин позднее заявил, что достичь цели, поставленной Путиным, можно только при темпах роста экономики 6% в год.

«Когда президент сказал: рост ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине десятилетия, то есть к 2024-2025 годов, это означает средний темп роста ВВП около 6%», — приводит его слова ТАСС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира