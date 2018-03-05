Итак, вчера, 4 февраля, в Италии прошли парламентские выборы в Сенат, которым наши СМИ уделили чудовищно мало внимания. Президентским выборам в Чехии и то выделялось больше эфирного времени и места в новостных лентах, нежели Италии, стране, которая после Brexit входит в ТОП-3 гегемонии ЕС.

А между тем, на прошедших выборах победила правоцентристская коалиция, в которую входит партия экс-премьера Италии и большого друга Путина, известного по секс-скандалам Сильвио Берлускони.

Что же, можно смело поздравлять Кремль с очередной победой на европейском плацдарме, ведь коалиция, состоящая из партий “Вперед, Италия”, “Лига Севера” и “Братья Италии” получила 37,5% голосов избирателей. Правда, для формирования правительства необходимо преодоление порога в 40%, а потому возможны ещё политические союзы, однако…

Каков бы ни был исход коалиционных баталий, а тот факт, что в Италии пророссийское лобби продолжит свою плодотворную работу, уже неоспорим. И даже если кто-то скажет, что пенсионер Сильвио не имеет права занимать высокие посты, никто не будет отрицать, что он по-прежнему имеет вес и влияние в политической жизни Италии.

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Сам же факт, что политическая сила человека, в открытую посещавшего Крым и регулярно летающего в Москву к другу Владимиру, которого приличные люди сторонятся аки чумного, должен не просто настораживать, а сигнализировать о реванше пророссийских сил.

Удивительно, но при всей напыщенной изоляции Россия умудряется вмешиваться в выборы США, поддерживать своих лоббистов во Франции, Чехии, Германии, спонсировать пресловутый Brexit и Шотландский референдум, влиять на общественное мнение в Нидерландах.

Что же, нефтегазовые потоки и финансирование пророссийских сил в Европе через российские спецслужбы, на деньги, полученные от контрабанды и реализации кокаина из Латинской Америки и героина из Афганистана в странах ЕС, где они отмываются через русскую мафию, что позволяет проводить финансирование наличными средствами, не привлекая внимания местных контролирующих органов, дают о себе знать. Кремлевское лобби в Старом Свете укрепляет фундамент и при дальнейшем попустительстве уже скоро начнёт выгонять пентхаус.

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