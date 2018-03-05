"Нафтогаз" пока не видит оснований для расторжения контракта с "Газпромом" о транзите – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории страны, готов выполнять договор о транзите с "Газпромом", подписанный в 2009 году с внесенными в него изменениями в рамках решений Стокгольмского арбитража.

"Наша позиция заключается в том, что мы пока не видим оснований для расторжения договора (с "Газпромом" - ИФ) на транзит", – заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Мало того, как минимум, из того, что мы видим в пояснениях "Газпрома" и предложениях, которые они делают с точки зрения пересмотра контракта и даже его расторжения, для нас выглядят неприемлемым", - добавил представитель НАК.

Ю.Витренко уточнил, что существующие контракты с "Газпромом" о поставке и транзите газа от 2009 года предусматривают определенную процедуру, которую необходимо соблюсти при желании расторгнуть их: по контракту о поставке нужно предупредить об этом контрагента за 30 дней, а по контракту о транзите – за 45 дней, а в случае неудачи последующих переговоров следует обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Информация о расторжении "Газпромом" контрактов пока касается только такого намерения российской компании обратиться в арбитраж.