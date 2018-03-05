Проявления теплых чувств всегда доставляет массу удовольствия.

Однако согласно новым исследованиям ученых из университетов Колорадо и Хайфы, касания любимого человека способны избавить от боли и успокоить нервную систему. Об этом сообщает ScienceDaily, передают со ссылкой на .

Согласно данным ученых, когда влюбленные держатся за руки, частота их дыхания и сердцебиение синхронизируются. Помимо этого, унисон начинают работать и мозговые волны. И чем больше они синхронизируются, тем быстрее уходят неприятные ощущения, вроде боли или раздражения.

К исследованию ученые привлекли 22 гетеросексуальных пары в возрасте от 23 до 32 лет, которые состояли в отношения не менее года.

Для каждой пары организовывали несколько сценариев, в ходе которых им нужно было сидеть вместе, но не касаться друг друга, сидеть, держась за руки, сидеть в отдельных комнатах. В течение только времени их мозговая активность измерялась при помощи электроэнцефалографа.

После каждый сценарий повторили, но уже после того, как женщины были подвергнуты легкой боли в руке. И выяснилось, что мозговые волны пар синхронизировались максимально при касаниях, а когда молодые люди были порознь, связь уменьшалась.

"Боль полностью прерывает эту межличностную синхронизацию между парами, и прикосновение возвращает ее", - говорит Гольдштейн.

Последующие тесты показали, что чем более чутким партнер был к боли возлюбленной, тем больше их мозговая деятельность синхронизировалась и тем быстрее ее боль утихла.

Ученые считают, что обезболивающий эффект прикосновений основан на том, что они могут заставить человека почувствовать себя понятым и активировать механизмы поражения боли в мозге.

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