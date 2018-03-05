Судья Соломенского районного суда Киева арестовал три паркоместа и две квартиры фигуранта дела о растрате средств на покупку рюкзаков для Национальной гвардии – сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова. В ноябре 2017 года суд уже арестовывал имущество Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд снял арест Фото: ЕРА Судья Соломенского районного суда Киева принял такое решение больше недели назад.Так, арест распространяется на три паркоместа Авакова в Киеве, на его квартиру в Киеве и Харькове. 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел.22 декабря 2017 года суд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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