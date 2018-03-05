Судья Соломенского районного суда Киева арестовал три паркоместа и
две квартиры фигуранта дела о растрате средств на покупку рюкзаков
для Национальной гвардии – сына министра внутренних дел Украины
Александра Авакова. В ноябре 2017 года суд уже арестовывал
имущество Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд снял арест
Фото: ЕРА Судья Соломенского районного суда Киева принял такое
решение больше недели назад.Так, арест распространяется на три
паркоместа Авакова в Киеве, на его квартиру в Киеве и
Харькове. 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное
бюро Украины провело обыски по месту проживания
фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при
закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.После
обысков НАБУ задержало сына Авакова, экс-замглавы МВД
Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая
выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им
вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1
ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру
Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.
Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить
электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал
Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество
Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд
Киева снял арест с имущества сына министра внутренних
дел.22 декабря 2017 года суд отменил обязательство для
Александра Авакова носить электронный браслет.
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