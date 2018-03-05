Капитан футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори, который умер в воскресенье, в понедельник, 5 марта, должен был подписать очередной договор о продлении сотрудничества с командой. Такое заявление сделал хозяин клуба из Флоренции Андреа Делла Валле, пишет Football Italia .

"Это невероятная трагедия. В понедельник он собирался подписать новый договор, чтобы продлить свою карьеру во Флоренции. Я все еще в шоке. Давиде был ориентиром для всей команды и настоящим капитаном", - отметил Делла Валле.

Стоит подчеркнуть, что фанаты "Фиорентины" до этого времени несут к домашнему стадиону клуба цветы, шарфы фотографии и свечи в честь покойного капитана клуба.

Как сообщал svodka.net ранее, семь игр Серии А, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта, были перенесены по причине смерти капитана Фиорентины Давиде Астори. Игрока нашли мертвым в одном из номеров гостиницы , в которой жили футболисты в преддверии матча чемпионата Италии.

Позже стало известно, что смерть футболиста не была причинена умышленно , а произошла естественным образом.

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