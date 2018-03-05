В ВСУ гендерный принцип соблюден, утверждают в Минобороны

В Вооруженных силах Украины гендерный принцип соблюден, заявляют в Министерстве обороны, комментируя высказывание вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что в Минобороны имеет место неоправданное бюрократическое сопротивление внедрению госполитики обеспечения гендерного равенства.

"На сегодняшний день в ВСУ проходит службу свыше 25 тыс. женщин, из них - свыше 3 тыс. - офицеры. 10 тыс. женщин служат на должностях, которые определяют боеспособность ВС Украины. Участниками АТО является свыше 6 тыс. женщин, 2 тыс. женщин и сейчас выполняют боевые задачи в зоне конфликта на востоке страны", - сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

В информации также говорится, 31 тыс. женщин работают в ВСУ на гражданских должностях.

Кроме того, "с целью соблюдения гендерного равенства" в армии за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).

"В связи с этим, ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин составляет свыше 90 тыс. (до 2016 года - только 38 тыс. должностей)... Министерство обороны Украины (единственное из органов исполнительной власти в Украине) выполняет международное обязательство согласно Программе (Цели) Партнерства Украина - НАТО по гендерным вопросам. Абсолютно четкое взаимодействие происходит между представителями руководства Министерства обороны и представителями ООН Женщины в Украине", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба министерства также информирует, что в офисе вице-премьер министра Украины по вопросам европейской интеграции работают офицеры-женщины, командированные от оборонного ведомства для контроля за этим направлением на межведомственном и государственном уровне.

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Минобороны имеет место неоправданное бюрократическое сопротивление внедрению государственной политики обеспечения гендерного равенства.

Она отметила, что в МВД уже выбрали "гендерных" советников, которые активно помогают руководству Министерства, пограничникам, Нацгвардии и полиции внедрять государственную политику обеспечения гендерного равенства.

"Однако, этого пока не могу сказать о Министерстве обороны, где до сих пор, несмотря на формальную готовность, оказывается неоправданное бюрократическое сопротивление в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы вице премьера.