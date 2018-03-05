Президент России в очередной раз стал объектом для насмешек в социальных сетях, передает со ссылкой на .

Пользователи соцсетей обратили внимание на выступление Путина на московском стадионе “Лужники”. Президента сравнили с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

Путин выступил с речью на митинге “За сильную Россию”, а также вместе с российскими спортсмена спел гимн страны.

Фотографию Владимира Путина на своей странице в Twitter выложил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Но вместо лестных слов снимок президента вызвал шквал критики и нелестные сравнения.

“На митинг “За сильную Россию” ему надо было в Лондон лететь – там его дружбаны-миллиардеры награбленное в России держат”, “Президент приехал вместо сильной России”, “Кажется, в противостоянии “башен кремля” побеждает поехавшая башня”, , – язвительно пишут пользователи в комментариях.

Напомним, 3 марта в спорткомплексе «Лужники» в Москве состоялся митинг в поддержку Владимира Путина, что стало поводом для множества шуток в Интернете. На митинге присутствовали многие российские знаменитости: Тимати, Лариса Долина, участник «Евровидения» Алексей Воробьев, Х​ор Турецкого, группа «Руки вверх», Олег Газманов, Диана Гурцкая, Владимир Машков, Леонид Якубович, Никита Михалков. Все они вместе исполнили гимн .

В основном поддержать Путина собрались пенсионеры с печальными лицами. В соцсетях некоторые пользователи окрестили действо как «Шабаш».

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