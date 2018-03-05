|В Запорожье из-за угрозы обвала дома из него массово выселяются жители (фото)
|05.03.2018 17:33
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Из-за подтопления по дому пошли крупные трещины, жители боятся,
что он может рухнуть.
«Три дня назад в подвале прорвало трубу водоканала. Произошел подмыв дома, села часть помещения. И в квартирах жителей третьего подъезда пошли большие трещины. Жители массово переезжают, переселяются к своим знакомым. Представители власти говорят, что критической ситуации нет, но, судя по трещинам, она есть», — сообщил Зайченко.
На место приехал глава района, а также сотрудники коммунальных служб.
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