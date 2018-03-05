Из-за подтопления по дому пошли крупные трещины, жители боятся, что он может рухнуть.

Об этом в Facebook сообщил Максим Зайченко с Национального корпуса Запорожья.

«Три дня назад в подвале прорвало трубу водоканала. Произошел подмыв дома, села часть помещения. И в квартирах жителей третьего подъезда пошли большие трещины. Жители массово переезжают, переселяются к своим знакомым. Представители власти говорят, что критической ситуации нет, но, судя по трещинам, она есть», — сообщил Зайченко.

На место приехал глава района, а также сотрудники коммунальных служб.

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