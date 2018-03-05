



Відома співачка Алла Пугачова у свої 68 років може дати форму втричі молодшим дівчаткам неймовірним виглядом та стрункістю. Втім, без чуток не обійшлося: шанувальники переконані в тому, що зірка заради схуднення зважилася на видалення частини шлунку, а інші ж впевнені, що операція була спричинена погіршенням здоров'я і саме тому співачка скинула кілька десятків зайвих кілограм.



Днями чутки прокоментувала донька співачки, Крістіна Орбакайте: "Алла Борисівна на здоров'я не скаржиться. Схуднення - результат роботи над собою. Мама себе прекрасно почуває. Ми тільки днями вдома разом проводили вікенд", - заявила артистка в бесіді з виданням "Собеседник", спростовуючи всі балаканини фанів.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура тому здоровя схуднення співачка алла Теги: події