Погода, Новости, загрузка...
Видалили частину шлунку? Обракайте прокоментувала стан здоров"я Пугачової
05.03.2018 17:34
0993_09000.jpg (.08 Kb)

Відома співачка Алла Пугачова у свої 68 років може дати форму втричі молодшим дівчаткам неймовірним виглядом та стрункістю. Втім, без чуток не обійшлося: шанувальники переконані в тому, що зірка заради схуднення зважилася на видалення частини шлунку, а інші ж впевнені, що операція була спричинена погіршенням здоров'я і саме тому співачка скинула кілька десятків зайвих кілограм.

Днями чутки прокоментувала донька співачки, Крістіна Орбакайте: "Алла Борисівна на здоров'я не скаржиться. Схуднення - результат роботи над собою. Мама себе прекрасно почуває. Ми тільки днями вдома разом проводили вікенд", - заявила артистка в бесіді з виданням "Собеседник", спростовуючи всі балаканини фанів.

3186_000.jpg (62.73 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить