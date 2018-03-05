|Опубликовано фото грандиозного шторма на Сатурне
|05.03.2018 17:34
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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимок, на котором запечатлен грандиозный шторм на Сатурне. По словам ученых, подобное можно наблюдать на планете раз в 30 лет. Об этом пишет Phys.Org.
Также специалисты предполагают, что энергия, которая выпускается в виде шторма, накапливается на планете по несколько десятилетий, информирует svodka.net.
Снимок был сделан спутником Cassini, который разрабатывался вместе специалистами NASA, ESA и космического агентства Италии ASI. Аппарат был уничтожен 15 сентября 2017 года, сгорев в атмосфере планеты.
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