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Холодницкий о закрытии дела в отношении Злочевского: С чем я пойду в суд – с лайками на Facebook?
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05.03.2018 17:34
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Уголовных производств, по которым прежний министр экологии и
природных ресурсов Николай Злочевский проходил в качестве
подозреваемого, в Национальном антикоррупционном бюро Украины и
Специализированной антикоррупционной прокуратуре не было, рассказал
глава САП Назар Холодницкий. Холодницкий: Больше чем полтора
года фактовое производство лежало в НАБУ, и было принято решение о
закрытии Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook
"Больше чем полтора года фактовое производство лежало в НАБУ, и
было принято решение о закрытии. Последнее следственное действие
проводилось в октябре 2016 года. А то, что мы хотели положить в
основу доказательной базы – лицензии – было неактуально,
так как мы проиграли по ним суды в порядке административного
судопроизводства. И проиграли не потому, что мы пропустили срок, а
высшая судебная инстанция страны указала, что срок был пропущен еще
в 2011 году, через шесть месяцев после того, как были выданы эти
лицензии. Да, мы проиграли, но мы хотя бы попытались это сделать",
– отметил он.Холодницкий добавил, что уголовных производств, по
которым Злочевский проходил в качестве подозреваемого, в НАБУ и САП
не было."Было одно производство в Генпрокуратуре, по которому он
был уведомлен о подозрении в незаконном обогащении, которое потом
было переквалифицировано на неуплату налогов. У нас были только
фактовые производства по возможному злоупотреблению должностными
лицами Минэкологии при выдаче лицензий, а также до сих пор одно
открытое производство по злоупотреблениям при закупке программного
обеспечения для министерства. Но когда начали расследовать, когда
подали иски, когда проиграли суды и когда ни один свидетель
действительно не указал на то, что Злочевский давал какие-то
указания, что он давит на кого-то, дело закрыли. С чем я пойду в
суд – с лайками на Facebook?" – заявил глава САП.Злочевский
возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины
(ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с
июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном
обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении
бюджетными средствами.В конце 2014 года выехал из Украины после
того, как получил статус подозреваемого.10 октября 2016 года
Министерство внутренних дел сняло Злочевского с
розыска по просьбе ГПУ.1 февраля 2018 года СМИ написали, что
Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова
уехал за границу.В тот же день Холодницкий сообщил, что в августе
2017 года дело о выдаче лицензий закрыли.В НАБУ проинформировали,
что детективы расследуют еще одно дело, в котором фигурирует
Злочевский. Речь идет о злоупотреблениях, которые могли иметь место
при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного
бюджета услуг по дистанционному зондированию земли. О подозрении
никому не сообщали.
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