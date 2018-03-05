Уголовных производств, по которым прежний министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский проходил в качестве подозреваемого, в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре не было, рассказал глава САП Назар Холодницкий. Холодницкий: Больше чем полтора года фактовое производство лежало в НАБУ, и было принято решение о закрытии Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook "Больше чем полтора года фактовое производство лежало в НАБУ, и было принято решение о закрытии. Последнее следственное действие проводилось в октябре 2016 года. А то, что мы хотели положить в основу доказательной базы – лицензии – было неактуально, так как мы проиграли по ним суды в порядке административного судопроизводства. И проиграли не потому, что мы пропустили срок, а высшая судебная инстанция страны указала, что срок был пропущен еще в 2011 году, через шесть месяцев после того, как были выданы эти лицензии. Да, мы проиграли, но мы хотя бы попытались это сделать", – отметил он.Холодницкий добавил, что уголовных производств, по которым Злочевский проходил в качестве подозреваемого, в НАБУ и САП не было."Было одно производство в Генпрокуратуре, по которому он был уведомлен о подозрении в незаконном обогащении, которое потом было переквалифицировано на неуплату налогов. У нас были только фактовые производства по возможному злоупотреблению должностными лицами Минэкологии при выдаче лицензий, а также до сих пор одно открытое производство по злоупотреблениям при закупке программного обеспечения для министерства. Но когда начали расследовать, когда подали иски, когда проиграли суды и когда ни один свидетель действительно не указал на то, что Злочевский давал какие-то указания, что он давит на кого-то, дело закрыли. С чем я пойду в суд – с лайками на Facebook?" – заявил глава САП.Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.1 февраля 2018 года СМИ написали, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу.В тот же день Холодницкий сообщил, что в августе 2017 года дело о выдаче лицензий закрыли.В НАБУ проинформировали, что детективы расследуют еще одно дело, в котором фигурирует Злочевский. Речь идет о злоупотреблениях, которые могли иметь место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли. О подозрении никому не сообщали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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