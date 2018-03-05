Космическая отрасль Украины увеличила объемы производства Экспорт продукции вырос на 8,1% По итогам 2017 предприятия ракетно-космической отрасли Украины увеличили объемы производства продукции по сравнению с 2016 годом на 26,3% - до 4600000000 грн. Фото: SpaceX Объемы реализации продукции предприятий отрасли по итогам 2017 выросли на 24%, экспорт продукции - на 8,1%, - свидетельствуют данные в отчете председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), информирует Интерфакс-Украина. Предприятиями отрасли произведено и реализовано товарной продукции на сумму более 4600000000 грн, общий объем валовой продукции составляет более 5400000000 грн. Отметим, что в управлении ГКАУ находится 26 предприятий и организаций космической отрасли. В госбюджете 2017 года на финансирование космической отрасли было предусмотрено 2900000000 грн, что на 14,2% меньше, чем в 2016 году. Читайте также: Заоблачные перспективы. Как Украина осваивает рынок космических услуг, - Инфографика Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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