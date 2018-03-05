"Северный поток-2" должен полностью соответствовать условиям Третьего энергопакета ЕС – глава МИД Финляндии

Хельсинки считает, что проект газопровода "Северный поток-2" должен соответствовать условиям Третьего энергетического пакета Европейского Союза, подчеркивает необходимость выполнения решений Стокгольмского арбитража, заявляет министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

"Финляндия полностью поддерживает международное законодательство и политику полного выполнения международных правил и законов. Именно следовательно решения Стокгольмского арбитража должны выполнятся. Мы следим за ситуацией... Мы считаем, что к этому проекту ("Северный поток-2" – ИФ) нужно будет присмотреться очень внимательно, в частности, для того, чтобы он полностью соответствовал условиям Третьего энергетического пакета ЕС", - сказал ОН на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в понедельник в Киеве.

В свою очередь, глава МИД Украины добавил, что строительство указанного азопровода будет проходить через экономическую зону Финляндии, а не через территориальные воды.

"Мы понимаем, что наши финские друзья имеют ограниченное влияние, поскольку этот проект проходит не через территориальные воды, а через экономическую зону Финляндии... Для нас фундаментально важна поддержка в том, что этот проект должен полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть речи о том, что будут исключения, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", - добавил П.Климкин.