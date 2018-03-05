Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

«Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет Вас с наступающим праздником весны и красоты.

И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8 810 гривен, не забудьте указать ее в декларации за 2018 в разделе: «Доходы, в том числе подарки», — говорится в сообщении.

«Если Вам повезло еще больше и ваша новая кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас — сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта.

Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем в страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе «Ценное движимое имущество» декларации», — напоминают в ведомстве.

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