Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российский газопровод "Северный поток – 2" нарушает европейское энергетическое законодательство. Климкин: "Северный поток – 2" проходит через исключительную экономическую зону Финляндии Фото: ЕРА "Наши финские друзья имеют ограниченное влияние, поскольку этот проект должен пройти не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону Финляндии. Однако для нас фундаментально важна поддержка в том, что этот проект должен в любом случае полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство", – заявил он.Министр отметил, что нельзя допустить исключений из энергетического законодательства, которые позволят российскому "Газпрому" манипулировать этим проектом.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что в ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2". 17 февраля 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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