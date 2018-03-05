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Климкин призвал не дать "Газпрому" манипулировать при помощи газопровода "Северный поток - 2"
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05.03.2018 17:42
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что
российский газопровод "Северный поток – 2" нарушает европейское
энергетическое законодательство. Климкин: "Северный
поток – 2" проходит через исключительную экономическую
зону Финляндии Фото: ЕРА "Наши финские друзья имеют
ограниченное влияние, поскольку этот проект должен пройти не через
территориальные воды, а через исключительную экономическую
зону Финляндии. Однако для нас фундаментально важна поддержка
в том, что этот проект должен в любом случае полностью подпадать
под европейское энергетическое законодательство", – заявил
он.Министр отметил, что нельзя допустить исключений из
энергетического законодательства, которые позволят российскому
"Газпрому" манипулировать этим проектом.Проект "Северный
поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии
Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток
газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный
поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского
моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012
году.Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что в ЕС нет
единодушного согласия относительно переговоров с Россией по
"Северному потоку – 2". 17 февраля 2018 года канцлер ФРГ
Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для
энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй
очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018
году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.
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