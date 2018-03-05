|Николай Скорик: «Выдающийся оппозиционер» Рабинович находится в оппозиции не к власти, а состоит у нее на службе
|05.03.2018 17:45
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Рабинович удерживает мандат народного депутата незаконно, поскольку имеет действующее гражданство другого государства, из-за чего этот доносчик и перебежчик полностью зависит от власти.
Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Николай Скорик написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня изменник и перебежчик Рабинович сообщил о своем очередном доносе против одного из лидеров ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Сергея Лёвочкина. Рабинович два года назад сбежал из оппозиции и перешел на службу к власти. С тех пор его поместили в проплаченные телеэфиры, откуда он поливает грязью своих бывших коллег», – отметил политик.
Вместе с тем, по словам Николая Скорика, Рабинович удерживает мандат народного депутата незаконно, поскольку имеет действующее гражданство другого государства, из-за чего этот доносчик и перебежчик полностью зависит от власти.
«Порошенко в любой момент может лишить его гражданства и мандата народного депутата, следовательно Рабинович врет в угоду власти в проплаченных эфирах и доносит на оппозиционеров. Но скоро этому придет конец, когда сам Вадим и его диванная партия пролетят на выборах, после чего Рабинович уедет в Израиль на пенсию», – подчеркнул Николай Скорик.