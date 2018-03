Шоколад и другие: 10 самых здоровых продуктов на земле По теме: Ягоды годжи, кокосовое масло, миндальная мука... Модная реклама скармливает нам «чудодейственную экзотику», но все это нелепость. Многие даже не подозревают, что по-настоящему ценными могут оказаться более простые, доступные и относительно дешевые продукты. Британская компания банкетного и ресторанного обслуживания составила топ-10 самых здоровых видов еды на планете, которым мы делимся с читателями со ссылкой на . 1. Лимоны В одном лимоне содержится свыше 100% необходимой вам суточной дозы витамина C, который, помимо прочего, помогает повысить полезный холестерин липопротеинов высокой плотности (холестерин-ЛПВП) и укрепляет костную ткань. Особая польза: содержащиеся в лимонах цитрусовые флавоноиды – природные биологически активные соединения «в придачу» к витамину C – действуют как противовоспалительное, снижают давление, защищают от инсультов и даже подавляют рост раковых клеток! 2. Брокколи Один средний кочан обеспечит вас суточной дозой витамина K, который играет важную роль в обмене веществ в костях и соединительной ткани, а также в здоровой работе почек. В том же количестве брокколи содержится двойная суточная доза витамина C. Особая польза: профилактика и лечение онкологических заболеваний. Вещество сульфорафан и еще два активных компонента не только останавливают рост раковых клеток (особенно при раке кожи, груди и простаты), но и активирует иммунную систему, которая начинает упрямиться болезни более эффективно. 3. Горький шоколад Всего 7 граммов в день (это меньше одного квадратика от стандартной 100-граммовой плитки) помогают снизить кровяное давление. Только запомните, что в составе истинного горького шоколада не должно быть молока и молочных продуктов – только какао-масло, чистая какао-масса и немного сахара, а содержание какао-бобов не ниже 70%. Особая польза: какао-порошок богат антиоксидантами, которые снижают уровень «плохого» и повышают уровень «хорошего» холестерина, улучшают кровоток и благотворно влияют на нервную систему. Особенно приятно, что, несмотря на высокую калорийность, горький шоколад легко усваивается организмом и не приводит к полноте (если, конечно, не злоупотреблять). Однако, из-за высокой концентрации кофеина горький шоколад противопоказан детям! 4. Картофель В одной картофелине красных сортов содержится столько же фолиевой кислоты, необходимой для роста и здорового развития новых клеток, сколько в одной миске шпината или брокколи. В целом, картошка (сама по себе, без тонны масла и жирных соусов) – очень питательная еда и гораздо менее калорийная, чем мясные продукты. Особая польза: в одном клубне сладкого картофеля, или батата вы найдете 8 суточных доз витамина A, помогающего бороться с раком и укрепляющего иммунную систему. 5. Лосось Великолепный источник омега-3 жирных кислот, уменьшающих риск депрессии, сердечных и раковых заболеваний. Но самое интересное, это еще и природный афродизиак, способный повысить вашу сексуальную энергетику! Особая польза: 150-граммовая порция лососины содержит почти полную суточную норму никотиновой кислоты (она же витамины PP и B3), которая препятствует потере памяти и развитию болезни Альцгеймера. 6. Грецкие орехи Именно эти орехи больше других богаты омега-3 жирными кислотами, которые, помимо уже названных свойств, снижают холестерин и просто повышают настроение, насыщая мозг «гормоном удовольствия» серотонином. Особая польза: в грецких орехах в большом количестве содержатся полиненасыщенные кислоты, которые наш организм не способен выработать самостоятельно, но которые крайне важны для здоровья мозга, сердца, печени и других органов. Однако помните, что любые орехи очень калорийны, так что нужно строго себя ограничивать: для грецких орехов, например, норма – не больше 8 штук в сутки. 7. Авокадо Авокадо – отличный источник клетчатки, пищевых волокон и полезных жиров, которые обеспечивают здоровую работу кишечника и помогают снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Особая польза: богатое соединение питательных веществ, витаминов и антиоксидантов способствует разглаживанию кожи, повышает ее упругость, помогают бороться с воспалениями (например, угревой сыпью) и кожными заболеваниями (экземой, псориазом). 8. Чеснок Мощный борец против болезней, препятствующий росту бактерий, включая кишечную палочку. Особая польза: когда мы грызем чеснок, его клетки разрушаются, образуя аллицин – химическое соединение, обладающее бактерицидными свойствами. Иными словами, это природный антибиотик. Кроме того, аллицин понижает кровяное давление. Стоит знать, что при тепловой обработке аллицин быстро разрушается, так что для здоровья влажный чеснок полезнее. 9. Шпинат Лютеин и зеаксантин, которыми богаты листья шпината – это природные антиоксиданты, стимулирующие защитные функции организма. Особая польза: в ходе свежих исследований лечебных свойств фруктов, овощей и зелени шпинат оказался одним из самых эффективных в борьбе против раковых заболеваний. 10. Фасоль и другие бобовые Всего 4 порции бобов в неделю (фасоли, гороха или чечевицы) на 22 процента снижают риск сердечных заболеваний и препятствуют развитию рака груди. Особая польза: вещества в составе фасоли оказывают комплексное благотворное воздействие на организм и потому помогает быстрее восстанавливать силы после тяжелых заболеваний и успешнее проходить реабилитацию. И, между прочим, она, уступая в этом смысле только мясу.











