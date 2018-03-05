Польша построит забор на границе с Калининградской областью

На российско-польской границе появится металлический забор для недопущения миграции диких кабанов, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

Министерство сельского хозяйства Польши планирует строительство забора на протяжении государственной границы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. Это должно помочь в борьбе с африканской чумой свиней.

В Польше считают, что количество кабанов должно быть ограничено, с одной стороны, отстрелом, а с другой - строительством забора на границе с Калининградской областью. Преграда будет построена из оцинкованной сетки высотой 2 метра.

Забор должен быть построен на границе с Калининградской областью, Белоруссией и Украиной. По проекту, строительство и обслуживание забора обойдется казне более чем в 230 млн злотых.

Как сообщалось, в Польше вирус АЧС получил широкое распространение. В Калининградской области вирус был зарегистрирован осенью 2017 года, но распространения не получил.