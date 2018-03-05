В России на Родченкова завели три уголовных дела. Президент страны Владимир Путин назвал его «преступником и придурком», который занимался противозаконной деятельностью.

В Кремле призвали с осторожностью относиться к материалам, основанным на заявлениях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Так он прокомментировал то, что фильм «Икар» о допинге в российском спорте с участием Родченкова получил премию «Оскар», информирует svodka.net.

«Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известно, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, следовательно, конечно, нужно очень осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях», — сказал Песков.

Ранее 5 марта фильм «Икар» Брайана Фогеля с участием Родченкова получил «Оскара» в категории за лучший документальный фильм. Режиссер фильма при получении статуэтки заявил, что посвящает награду «доктору Георгию Родченкову, нашему бесстрашному герою, который показал нам, как важно говорить правду».

В России на Родченкова завели три уголовных дела. Президент страны Владимир Путин назвал его «преступником и придурком», который занимался противозаконной деятельностью.

Читайте: Оскар-2018: Завершен процесс голосования за обладателей премии

Сам Родченков находится в США. Его точное место жительства не раскрывается из-за опасений за его жизнь. Адвокат Родченкова считает, что на его жизнь может быть совершено покушение из-за информации, которую он рассказал о существовавшей в России системе допинга.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира