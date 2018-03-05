В прошлом году дел против военных, которых подозревают в госизмене, стало меньше на 28% меньше, чем в 2016 году, заявили в ГПУ. Количество дел против военных, который подозревают в госизмене, стало меньше Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook В ГПУ отметили, что за прошлый год было возбуждено только по Украине 97 производств против военных по подозрению в госизмене, что на 28% меньше, чем в 2016 году. В 2017 году закрыли восемь подобных дел.В прокуратуре сообщили, что в Донецкой области было возбуждено шесть дел по подозрению военных в госизмене, а в Луганской – 3.По информации ведомства, в 2016 году в Украине было возбуждено 134 производство по статье “государственная измена” в отношении военнослужащих, в 2015 – 89, 2014 – 67. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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