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За год против военных открыли почти 100 дел о госизмене - ГПУ
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05.03.2018 17:50
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В прошлом году дел против военных, которых подозревают в госизмене,
стало меньше на 28% меньше, чем в 2016 году, заявили в ГПУ.
Количество дел против военных, который подозревают в госизмене,
стало меньше Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook В ГПУ
отметили, что за прошлый год было возбуждено только
по Украине 97 производств против военных
по подозрению в госизмене, что на 28% меньше, чем в 2016
году. В 2017 году закрыли восемь подобных дел.В прокуратуре
сообщили, что в Донецкой области было возбуждено
шесть дел по подозрению военных в госизмене,
а в Луганской – 3.По информации ведомства,
в 2016 году в Украине было возбуждено 134 производство
по статье “государственная измена” в отношении
военнослужащих, в 2015 – 89, 2014 – 67.
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