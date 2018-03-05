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Нафтогаз решил закрыть свое представительство в России
05.03.2018 17:51

НАК "Нафтогаз Украины" принял решение закрыть свое представительство в России, которое находится в Москве на улице Академика Пилюгина, 24, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению компании, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа, российский концерн "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Европейская комиссия решила пока что не вмешиваться в спор между российским концерном "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

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