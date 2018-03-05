Климкин видит потенциал для развития украинско-американских торгово-экономических отношений при создании ЗСТ с США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что введение зоны свободной торговли (ЗСТ) с США станет шагом вперед для развития торгово-экономических отношений, в том числе в контексте введения США пошлин на импорт стали и алюминия.

"Для нас это не является большим сюрпризом. Мы понимаем, что власть США изучала этот вопрос в течение длительного времени. Мы настроены на максимально конструктивный разговор и ведём его в контексте украинского экспорта. Мы уверены в большом потенциале для нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом контексте, это введение зоны свободной торговли с США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о возможности введения зеркальных мер в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия.

По словам украинского министра, вопрос введения ЗСТ будет обсуждаться в рамках Комиссии стратегического партнерства с США.

"Я лично вижу большой потенциал для наших торгово-экономических отношений в таких сферах как услуги, инвестиции, хайтек... Будущая ЗСТ для меня реально путь вперед", - подчеркнул П.Климкин.

Министр также отметил, что в результате введения США подобных пошлин, сильно пострадает Евросоюз.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Министерство торговли США после проведения проверки пришло к выводу, что импорт этих двух металлов наносит убыток американским компаниям и национальной безопасности. У президента есть время до 11 апреля, чтобы объявить о решении по стали, и до 19 апреля для решения по алюминию. Заявленные тарифные ставки (25% и 10%) представляют наиболее жесткие варианты из предлагавшихся Минторгом.