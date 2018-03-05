На территории Киева во вторник, 6 марта, ожидается погода без осадков, на дорогах гололедица. О соответствующем факте сообщили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

"Завтра, 6 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м / с, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов", - отметили в пресс-службе КГГА.

Помимо этого, в среду, 7 марта, и четверг, 8 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Так, в среду пройдет небольшой мокрый снег с дождем. А 8 марта ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, температура воздуха 7 марта подымится до +2 градусов Цельсия; 8 марта ночью - 0 градусов, днем от +​​2 до +4 градусов.

Как сообщал svodka.net ранее, вследствие неблагоприятных погодных условий в столице Украины по состоянию на 16:00 понедельника, 5 марта, в центральном районе города зафиксированы пробки в 9 баллов . Так, наибольшие пробки наблюдается на бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, улице Большой Васильковской.

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