Увеличение расходов бюджета на оборону — знак больших стратегических амбиций Китая.

Военный бюджет Китая на 2018 год составит 1,11 трлн юаней ($175 млрд, или £126 млрд), информирует svodka.net.

Это на 8% больше, чем в прошлом году. Новый бюджет был утвержден на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине.

Премьер-министр Ли Кэцян также объявил о стремлении к росту экономики на 6,5%.

От Всекитайского собрания народных представителей ждут продления срока полномочий председателя КНР, что позволит Си Цзиньпину остаться на своем посту как минимум до 2023 года.

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Эти планы давно обсуждаются в Китае, но поддерживаются не всеми. Если ожидания оправдаются, Си Цзиньпин укрепит свою репутацию одного из самых влиятельных мировых лидеров.

Тысячи китайских законодателей разразились аплодисментами, когда на сесии ВСНП объявили о плане отказаться от двухлетнего лимита пребывания на посту лидера страны. Голосование состоится 11 марта, как ожидается, решение будет поддержано единогласно.

Как правило, постановления ВСНП лишь одобряют решения, уже принятые китайской Коммунистической партией.

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Собрание состоит из 3000 делегатов от различных провинций и регионов страны. Назначают их согласно формальной процедуре, однако на практике каждая кандидатура выбирается правящей партией.

Сессию ВСНП проводят под усиленной охраной. Перед ее открытием известных диссидентов обычно высылают из столицы.

Власти установили три главные цели на грядущий год: борьба с уязвимостью Китая перед финансовыми рисками, противостояние мощному загрязнению окружающей среды и продолжение борьбы с нищетой.

Открывая сессию Совета, премьер-министр заявил, что китайская армия должна стоять скалой перед лицом глубоких изменений в национальной безопасности.

Увеличение расходов бюджета на оборону — знак больших стратегических амбиций Китая. Пекин продолжает модернизировать свою армию — крупнейшую в мире — и развивать инфраструктуру в спорных районах, таких как Южно-китайское море и пограничных с Индией районах.

В то же время ожидается, что увеличение объема трат бюджета Китая вызовет раздражение его негласных соперников.

Китайская экономика — вторая по объему ВВП в мире. За годы ее стремительного роста миллионы жителей этой страны вышли из нищеты, а прослойка среднего класса продолжает расти.

В Китае 100 миллиардеров. Многие из них входят в Народный политический консультативный совет Китая, совещательный орган при руководстве КНР, который также будет заседать на этой неделе.

Но из-за того, что такой быстрый рост экономики постоянно нужно подпитывать за счет заимствований, политики стали опасаться долговых рисков.

В своем докладе премьер-министр Ли Кэцян, как и ожидалось, объявил, что сдерживание этих рисков будет ключевой целью на предстоящий год. Он также пообещал, что механизмы внутреннего контроля в финансовых учреждениях ужесточатся, а такие действия, как преступный сбор средств и обман, будут встречать серьезный репрессивный ответ.

Это может привести к действиям, подобным тем, которые были предприняты против крупной китайской страховой компании Anbang, которую в прошлом месяце взяли под контроль регуляторы.

Глава правительства установил целевой показатель роста экономики страны на уровне 6,5%, что несколько ниже показателя роста в 6,9%, достигнутого Китаем в прошлом году.

В перспективе, параллельно с провозглашением финансовых амбиций Китая, — потенциальная торговая война с США в ответ на политику администрации президента США по смещению баланса в глобальной торговле.

Превышение объема экспорта над импортом в торговле Китая с США достигло рекордных $275,81 млрд в 2017 году.

Дональд Трамп уже объявил о новых и довольно жестких тарифах на импорт стали и алюминия, которые должны решить вопросы «очень глупых», как он их назвал, торговых сделок. Трамп также пригрозил дальнейшими жесткими шагами, касающимися китайского импорта.

Ранее представитель ВСНП Чжан Есуй говорил, что, хотя Китай и не хочет торговой войны, он «не будет сидеть, сложа руки, если США предпримут действия, направленные против китайских интересов».

При этом премьер-министр Китая вынес предупреждение Тайваньским националистам, пояснив, что Пекин «не потерпит никаких сепаратистских планов или действий в поддержку независимости Тайваня».

Пекин считает независимый Тайвань своей отколовшейся провинцей, которая должна вновь стать частью Китая, хотя многие тайванцы хотят видеть себя отдельной нацией.

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