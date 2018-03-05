Народный депутат от Блока Петра Порошенко, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr "Президент ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", – написал Гончаренко. https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/1746711925368037 Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января 2018 года. Срок его полномочий составляет год с возможностью продления на подобный период.Вице-президентом ассамблеи на 2018 год был избран глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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