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Николетти не сможет остаться президентом ПАСЕ – Гончаренко
05.03.2018 17:58
Народный депутат от Блока Петра Порошенко, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr "Президент ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", – написал Гончаренко.
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/1746711925368037
Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января 2018 года. Срок его полномочий составляет год с возможностью продления на подобный период.Вице-президентом ассамблеи на 2018 год был избран глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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