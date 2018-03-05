Народный депутат от Блока Петра Порошенко, член постоянной
делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что президент
Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти не прошел в
новый парламент Италии. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr "Президент
ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким
образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", – написал
Гончаренко.
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/1746711925368037
Николетти был избран президентом ПАСЕ 22 января 2018 года.
Срок его полномочий составляет год с возможностью продления на
подобный период.Вице-президентом ассамблеи на 2018 год был избран
глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
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