Внефракционный депутат Государственной думы России Алексей Журавлев заявил, что попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины под Донецком. В штабе АТО в комментарии «Радио Свобода» заявили, что ВСУ не применяли оружие 5 марта.

«Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали», – заявили в штабе.

Журналисты пытаются получить комментарий от Государственной пограничной службы Украины по поводу пересечения Журавлевым границы.

«Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и поехать», — комментировал событие Журавлев РИА «Новости».

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